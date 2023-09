My Hero Academia 399: questo villain somiglia proprio a Poison Ivy!

Quando si tratta di My Hero Academia, ci sono più cattivi in ​​circolazione di quanti possiamo contarne. All For One e Shigaraki governano sicuramente le strade, ma hanno tantissimi alleati. I cattivi sono usciti allo scoperto da quando l'atto finale di MHA ha dato il via a una guerra, e ora abbiamo scoperto un villain simile a Poison Ivy.

Recentemente è stato pubblicato il nuovo capitolo 399 di My Hero Academia. Se precedentemente l'attenzione era sullo scontro finale fra All for One e l'ex eroe numero uno All Might, il focus si è poi spostato su un'altra coppia di eroi contro un crudele villain di nome Kunieda.

Al momento, My Hero Academia non ha dato un nome al quirk di Kunieda, ma permette all'uomo di manipolare le piante e di usarle come estensione del suo corpo. Per essere precisi, il potere gli dà la capacità di creare semi che si nutrono di carne e grasso umani.

Il potere ha già spazzato via tonnellate di persone poiché Kunieda era nel Tartaro per un omicidio di massa. Durante l'Operazione Troy, il cattivo ha spazzato via 31 eroi professionisti ed ha quasi eliminato Fat Gum.

Una volta che Kunieda semina i suoi semi sulle persone, le radici penetrano nei loro corpi e ne succhiano i nutrienti, il che alla fine porta alla morte. Una volta che una pianta matura utilizza la carne di una persona, impollina e crea più fiori che Kunieda può controllare e Aoyama e Hagakure sono costretti a combattere il terribile potere.

Si può dire con certezza che Kunieda sia una minaccia minacciosa e che i suoi poteri vegetali dovrebbero suonare familiari ai fan dei supereroi. Poison Ivy potrebbe non essere assetata di sangue come Kunieda, ma la loro morale non è poi così lontana.

Dopo aver acquisito la capacità di manipolare e coltivare le piante, Poison Ivy usa il suo dono per creare tutti i tipi di tossine affinché Batman possa combatterle. Se Ivy fosse in grado di far crescere le sue piante dalle persone, si può solo immaginare il tipo di carneficina che Gotham sopporterebbe. Batman è stato fortunato a non incontrare Kunieda, ma purtroppo la Classe 1-A non può dire lo stesso. Precedentemente My Hero Academia ha ricevuto una variant da un fumettista Marvel e adesso non si è fatto mancare nulla con questo paragona con la DC!