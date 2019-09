My Hero Academia 4: ammiriamo un bellissimo cosplay di Overhaul

La nuova stagione di My Hero Academia, pronta a debuttare nel mese di ottobre, approfondirà uno dei più grandi villain dell'intera saga di Kohei Horikoshi: il capo della Shie Hassaikai Overhaul. I fan del manga non stanno più nella pelle e a questo proposito, vi mostriamo oggi un bellissimo cosplay dedicato al leader della Yakuza.

L'utente Reddit sam_mills infatti, ha condiviso sulla piattaforma il bellissimo costume dedicato all'antagonista visibile in calce. Nella foto, il ragazzo indossa la classica maschera bicolore e una giacca in pelle scura con tanto di pelliccia, in puro stile Overhaul. Il post, neanche a dirlo, è stato immediatamente premiato dagli utenti con più di 4500 upvote.

Kai Chisaki, vero nome del villain, sarà il principale antagonista dell'aspirante eroe Izuku Midoriya in questa nuova stagione e secondo quanto rivelato dal doppiatore Kallen Goff, sarà anche il più pericoloso tra tutti quelli introdotti finora, compresi All for One e Tomura Shigaraki.

Nel corso di una recente intervista, Goff ha dichiarato: "Lui è come uno di quei ratti che ha scavato una piccola collina, e ora sta cercando di riportare la Yakuza alla luce del giorno. Penso che sia disposto a fare qualcosa di più rispetto agli attuali villain. Loro sono anche in grado di non uccidere, ma se qualcuno gli disobbedisse non avrebbe speranza". Sembra quindi che nel corso delle nuove puntate ci troveremo di fronte ad un nemico completamente diverso da quelli attuali.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo cosplay? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!