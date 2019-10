My Hero Academia 4, ammiriamo le sigle di apertura e chiusura della quarta stagione!

La quarta stagione di My Hero Academia è finalmente arrivata, seppur in Giappone la trasmissione sia slittata per via del tifone. Nonostante la tempesta, in alcune zone più sicure l'episodio è andato in onda proponendo la prima inedita puntata e, con essa, mostrando al pubblico i nuovi brani di apertura e chiusura.

La situazione è molto calda, soprattutto per via del trambusto scatenato su internet dal tifone che sta spaventando tutto il Giappone. In alcune aree, la prima puntata è stata trasmessa regolarmente, dando l'opportunità a pochi di ammirare il fantomatico inizio della quarta serie di My Hero Academia. In calce alla notizia, dunque, ne abbiamo approfittato per riportarvi la opening e la ending ufficiale dell'anime, insieme alle nuove sequenze che fanno da spettacolo visivo per le canzoni.

Vi ricordiamo che My Hero Academia arriverà in Italia grazie alla consueta collaborazione tra Dynit e VVVVID, con la puntata che dovrebbe essere pubblicata in streaming a partire dalle 20 di questa sera. Inoltre, è doveroso aggiungere che l'episodio 1 sarà un filler che riassumerà gli eventi fino ad ora, al fine di preparare gli spettatori al vero inizio dell'anime. Infine, confermiamo che la durata dell'anime sarà di 25 episodi, e non 24 come inizialmente previsto.

E voi, invece, cosa ne pensate dei nuovi brani di apertura e chiusura di My Hero Academia 4? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato uno sguardo al trailer ufficiale.