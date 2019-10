My Hero Academia 4 andrà in pausa il 2 novembre, svelati i titoli dei primi 4 episodi

Nella giornata di ieri è andata in onda la premiere di My Hero Academia 4, una puntata filler utile per rinfrescarsi la memoria su quanto successo nelle scorse stagioni. Oggi invece, Studio Bones ha svelato i titoli dei primi 4 episodi dell'anime, oltre a rendere noto che purtroppo ci sarà una pausa nel weekend del 2 novembre.

Come potete vedere in calce all'articolo, i tre nuovi episodi si intitoleranno "Overhaul", "Boy Meets" e "Go Against Fate", con quest'ultimo in programma per il prossimo 11 novembre. La prima delle tre puntate, "Overhaul", è stata quella mostrata in anticipo ad eventi come l'Anime Expo 2019, definita da molti come "Un vero e proprio pugno nello stomaco".

La nuova stagione di My Hero Academia coprirà alcuni dei più importanti archi narrativi del manga di Kohei Horikoshi come la Saga del Tirocinio. Purtroppo per vedere il breve arco narrativo dedicato ad Endeavor dovremo aspettare la prossima stagione, ma i fan delle scene di combattimento avranno di che essere felici soprattutto durante la trasmissione della seconda metà di questa stagione.

Nonostante si sia trattato di un episodio filler, la premiere di My Hero Academia 4 è stata decisamente apprezzata dai fan. In particolare gli appassionati hanno elogiato la qualità degli scenari e delle animazioni, anche se la vera star della puntata è stata senza dubbio la scena con protagonisti Midoriya e Ochaco.

