My Hero Academia 4 andrà in pausa fino al 9 novembre, ecco il comunicato di VVVVID

Il quarto episodio di My Hero Academia 4, programmato per il prossimo 2 novembre alle 9:30, verrà trasmesso con una settimana di ritardo secondo quanto rivelato dalla piattaforma di streaming legale VVVVID. Le prime voci riguardanti la pausa vennero già messe in circolazione il mese scorso, ma nella giornata odierna sono diventate ufficiali.

Come potete vedere in calce, la pagina Facebook di VVVVID ha pubblicato un post dichiarando che: "Il quarto episodio uscirà sabato 9 novembre, sempre in simulcast alle 20:00. Questo perché sabato prossimo 2 novembre sarà data priorità sulle reti giapponesi alla finale dei mondiali di Rugby". Dalla prossima settimana in poi non sono previste ulteriori pause.

La nuova puntata di My Hero Academia 4 si intitolerà "Go Against Fate" e mostrerà il primo incontro tra Izuku Midoriya e la piccola Eri, oltre ad una scioccante rivelazione riguardante All Might. I titoli dei nuovi episodi della serie di Studio Bones vengono annunciati in blocco, quindi dovremo verosimilmente aspettare la prossima settimana prima di sapere di cosa tratteranno i successivi.

Secondo quanto annunciato nei mesi precedenti, la stagione 4 dovrebbe coprire alcuni dei più importanti archi narrativi del manga di Kohei Horikoshi come la Saga del Tirocinio. Visto la natura decisamente più dark e sanguinaria di questa stagione poi, si è spesso parlato della possibilità di incorrere in censure.

E voi cosa ne pensate? Vi stanno piacendo i nuovi episodi di Boku no Hero? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!