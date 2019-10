My Hero Academia 4: arriva Overhaul su VVVVid con il secondo episodio

Il primo episodio di My Hero Academia stagione 4 ha permesso ai fan di rigettarsi nel mondo supereroistico con protagonista Izuku Midoriya, ma senza molta azione o colpi di scena particolari. Infatti, è stato previsto solo un episodio filler che facesse da legante tra la vecchia e la nuova storia e ricordare a tutti alcuni eventi pregressi.

Tuttavia, già da questo secondo episodio di My Hero Academia stagione 4 le cose iniziano a farsi serie. Come anticipato dalle anteprime, il secondo episodio introduce Overhaul in modo definitivo. Il nuovo villain che già abbiamo potuto conoscere in modo limitato durante la stagione precedente sarà un elemento di spicco di questa nuova storia adattata dallo studio Bones.

Dalle 20:00 di questa sera, 19 ottobre 2019, l'episodio in questione è arrivato anche sulla piattaforma streaming VVVVid, con sottotitoli in italiano. La puntata è intitolata proprio "Overhaul" e tratterà in modo specifico l'antagonista, mentre per il terzo episodio i fan dovranno attendere fino alle ore 20:00 di sabato 26 ottobre.

My Hero Academia è l'anime tratto dall'omonima opera di Kohei Horikoshi, pubblicata su Weekly Shonen Jump dal 2014 e serie di punta della rivista e di tutto il mondo dei manga. La storia segue la carriera eroistica di Izuku Midoriya, ragazzo nato senza super potere, o quirk, ma che per strane vicissitudini si ritrova a ereditarne uno.