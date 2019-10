My Hero Academia 4: quali sono state le reazioni del pubblico alla prima puntata?

Il grande momento è infine arrivato e il primo episodio dedicato alla quarta stagione di My Hero Academia è stato reso finalmente disponibile, puntata che in realtà s'identifica come un filler pensato per preparare il pubblico alle grandi rivelazioni che potrebbero giungere già con il prossimo episodio.

Nonostante ciò, in pochi minuti il web è stato letteralmente invaso di commenti e reazioni a caldo su quanto visto, uno sterminato susseguirsi di commenti che parrebbero essere concordi nell'affermare che la nuova stagione non sarebbe potuta iniziare in modo migliore. Tra i tanti, molti si sono espressi positivamente nei confronti del lavoro d'animazione, nella realizzazione dei paesaggi e anche nei confronti dell'episodio stesso, ritenuto come un piacevolissimo intermezzo con cui farci prendere un po' di fiato prima che i fuochi d'artificio vengano a presentarsi, soprattutto se si considerano i toni che la stagione andrà sicuramente a prendere. Qui di seguito potete leggere alcuni dei messaggi lasciati dal pubblico:

"Non posso essere l'unico che ha notato l'incredibile lavoro posto negli scenari del nuovo episodio di My Hero Academia."

"Dato che il prossimo arco narrativo di #MyHeroAcademia toni più seri, è bello avere un episodio più spensierato per prepararsi meglio al vero spettacolo. Bentornati alla classe 1-A!"

"Sono così felice che My Hero Academia sia tornato!! Anche tutti i doppiatori sono fantastici."

"My Hero Academia 4. È stato bellissimo."

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che il primo episodio della quarta stagione di My Hero Academia è attualmente disponibile su VVVVID. Inoltre, nel caso in cui foste interessati, su Everyeye è disponibile la recensione di My Hero Academia: Season 3.