My Hero Academia 4: l'autore celebra l'episodio 11 con un magnifico sketch di Lemillion

Al netto di qualche critica per via di alcune animazioni un po' raffazzonate, l'episodio 11 di My Hero Academia ha decisamente convinto la fan base guadagnandosi di diritto un posto nella classifica dei migliori episodi della serie. A tal proposito, si è aggiunto al coro di elogi anche l'autore Kohei Horikoshi, che tramite il suo profilo Twitter non ha perso l'occasione per condividere un magnifico sketch di Lemillion.

Il disegno, visibile in calce all'articolo, mostra la trasformazione dell'eroe dei Big Three: da ragazzino sorridente e volenteroso a uno dei più coraggiosi Hero in circolazione. Lo sketch è stato premiato dai fan di Horikoshi con più di 120,000 mi piace, cifra superata quest'anno solo in una manciata di occasioni.

L'episodio 11 di My Hero Academia ha messo in scena lo scontro tra Mirio Togata, per l'occasione nei panni di Lemillion, e il leader reggente della Yakuza Kai Chisaki, detto Overhaul. La battaglia si è conclusa a favore dei villain dopo l'entrata in scena del membro della Shie Hassaikai Shin Nemoto, che sfruttando i proiettili cancella-Quirk è riuscito a rendere inoffensivo l'eroe.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il disegno? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste sapere qualcosa di più sull'episodio invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di My Hero Academia 4x11.