My Hero Academia 4: l'autore celebra la nuova figure di Todoroki con un artwork

My Hero Academia si può tranquillamente considerare uno dei migliori battle shonen di questo periodo. Pubblicato sulle pagine della rivista giapponese Weekly Shonen Jump, possiede una grande merchandise legati ai tanti personaggi che popolano la serie, che sembra essere stato di recente apprezzato dal creatore della serie, Kohei Horikoshi.

L'autore aveva già condiviso tempo fa alcuni schizzi per accompagnare l'arrivo delle action figure di Izuku Midoriya e Eijiro Kirishima. Di recente, ha fatto il suo debutto in Giappone una nuova statua di Shoto Todoroki e Horikoshi ha pubblicato sul suo profilo Twitter, un nuovo artwork che celebra il suo rilascio.

Nel post che potete trovare in fondo alla notizia, è possibile ammirare, oltre alla bellissima action-figure realizzata da ARTFX, lo schizzo realizzato dall'autore che ci mostra l'Hero Todoroki mentre tiene in mano la statua di se stesso. È inoltre, possibile vedere che sul viso di Todoroki è presente un leggero sorriso, qualcosa di non solito per il personaggio.

Ne approfittiamo per ricordarvi che la quarta stagione dell'anime di My Hero Acadamia farà il suo arrivo il prossimo 12 ottobre 2019, di cui è stato recentemente pubblicato il primo spettacolare trailer che cita un importante evento del passato. Infine, è stato pubblicato il primo capitolo di My Heroine Academia, il manga spin-off dedicato alle eroine del liceo UA.