My Hero Academia 4 e Avengers: Endgame si uniscono in questo incredibile trailer fan made

My Hero Academia 4 è a un passo dal suo grande debutto autunnale, previsto per il prossimo 12 ottobre. L'anime di Studio Bones, tratto dal famoso manga di Kohei Horikoshi, ha recentemente condiviso un nuovo, emozionante trailer ufficiale, ma sembrerebbe che un fan sia addirittura riuscito a fare di meglio.

La bellezza del Final Trailer in 4k dello Youtuber Oppai Senpai risiede soprattutto nel montaggio, visto che prende in prestito qualche idea dal famoso colossal Marvel "Avengers: Endgame". Oltre alla strumentale infatti, il video copia il concept del trailer originale della Marvel, utilizzando quindi una serie di scene tratte dai lavori precedenti.

Nello specifico, l'utente ha recuperato alcuni degli spezzoni più importanti dedicati ai personaggi centrali della serie, ovvero Midoriya, All Might, Bakugo, Todoroki, Uraraka e Iida. L'attesa continua dunque a crescere, e la tanto attesa premiere di My Hero Academia 4 si fa sempre più vicina.

Negli ultimi mesi, diversi doppiatori hanno sottolineato la crudezza con cui Studio Bones ha deciso di trasporre la nuova stagione. La consapevolezza di trovarsi di fronte un pubblico molto più maturo di quanto si pensi avrebbe dunque dato coraggio allo studio di animazione, che dovrà nuovamente dimostrare il motivo per cui Boku no Hero sia diventato un prodotto apprezzato da fan di tutte le età.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo nuovo trailer? Fateci conoscere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante!