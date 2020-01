My Hero Academia 4: come fa Deku a usare il One for All infinito?

Il quirk di One for All è sempre stato distruttivo per Izuku Midoriya. Il suo primo utilizzo in My Hero Academia avvenne durante il test di ingresso alla Yuei, quando per salvare Uraraka dal robot gigante l'eroe spiccò un balzo rompendosi le gambe. Il colpo successivo sferrato con il pugno provocò la rottura delle ossa del braccio.

Tutto è cambiato però in questa quarta stagione di My Hero Academia che ha permesso a Deku di sfruttare interamente il suo potere senza subire danni collaterali. Durante lo scontro con Overhaul, Midoriya deve dare fondo a tutte le sue forze e riesce a farlo grazie alla piccola Eri.

Il quirk di Eri è infatti capace di riavvolgere le cose fino a farle tornare al loro stato originale. Per questo, come si accorge lo stesso Deku prima e come rivela Overhaul poi, non ha risentito di alcun problema dopo aver usato appieno il One for All per spiccare un balzo e salvare la bambina.

Eri continua a supportarlo usando inconsciamente il suo quirk che permette a Deku di tornare a uno stato immediatamente precedente alla rottura delle ossa causate dallo sforzo del One for All al 100%. Midoriya sopravvive quindi allo scontro di My Hero Academia con Overhaul, contrastandolo senza troppi problemi grazie a questo potere spropositato.

Ora però il protagonista dovrà fare i conti con gli effetti collaterali del quirk di Eri che sembra saranno parte integrante dell'inizio dell'episodio 14 di My Hero Academia stagione 4.