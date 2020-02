My Hero Academia 4: come funziona esattamente il nuovo attacco di Midoriya?

Nel corso della puntata 19 di My Hero Academia 4 i fan hanno potuto dare una migliore occhiata a Gentle e La Brava, il nuovo duo criminale che nei prossimi episodi cercherà di mettere i bastoni tra le ruote al Liceo U.A. Tra le altre novità però, l'episodio ha anche puntato i riflettori su Midoriya, mostrandone a sorpresa l'ennesimo power up.

Deku arriva da un difficile scontro con Overhaul, vinto unicamente grazie alla forza di One for All e all'aiuto di Eri. Senza la ragazzina sarebbe stato impossibile battere il leader della Shie Hassaikai, e proprio per questo Midoriya ha deciso di tornare a lavorare sul suo stile di combattimento.

Padroneggiare il potere dell'ex simbolo della pace richiede tempo e dedizione, ma a quanto pare il protagonista non ha nessuna intenzione di rimanere indietro. Nella seconda parte dell'episodio infatti, All Might torna ancora una volta ad istruire il giovane Midoriya, chiedendogli prima di utilizzare il Full Cowl, ed aiutandolo poi a massimizzarne l'efficacia.

Deku capisce grazie al suo mentore che utilizzare la pressione dell'aria potrebbe aiutarlo a sviluppare degli attacchi a distanza, e decide quindi di tornare ad utilizzare le sue dita in maniera simile a quanto fatto durante l'arco narrativo del Festival dello sport.

Deku ha sviluppato One for All attraverso sei fasi: la prima gli consentì di utilizzare il 100% in una parte del corpo (le dita), la seconda gli permise di controllare una percentuale in una parte del corpo, la terza di controllare una percentuale in tutto il corpo (5%), nella quarta sviluppò il shoot style, nella quinta portò il limite dal 5 all'8% e nella sesta arrivò a raggiungere il 20%. Il passo successivo è quindi quello di utilizzare il One for All all'8%, e di salire al 20 durante l'attacco a distanza. Si tratta dell'unione della seconda e dell'ultima fase e potrebbe portare Deku ad ampliare finalmente il suo arsenale, finora troppo improntato sul combattimento corpo a corpo.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo questa stagione dell'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi ricordiamo che potete dare un'occhiata alla preview dell'episodio 20 di My Hero Academia 4.