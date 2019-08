My Hero Academia 4: come sarebbe stato Mirio con il One for All?

Subito ha spaccato lo schermo con una prova di forza eccezionale dove ha messo al tappeto tutti gli studenti della sezione 1-A della UA. È Mirio Togata, new entry dell'anime di My Hero Academia che sarà fondamentale durante la quarta stagione della serie. Il personaggio ha sviluppato il suo quirk al massimo, ma poteva avere tutt'altro futuro.

ComicBook è riuscita a ottenere interviste con alcuni dei doppiatori americani di My Hero Academia stagione 4, come quello di Kirishima che ha dichiarato come la stagione sia mortale, e ora anche quello di Mirio Togata che rivela i propri pensieri su un What If relativo al personaggio.

Mirio Togata era vicinissimo al ricevere il One for All, il potere ora in possesso di Izuku Midoriya. Infatti, secondo Nighteye, Mirio era il più indicato come erede di All Might. L'eroe, prima di incontrare Deku, aveva scelto di diventare insegnante nel liceo per aspiranti eroi proprio perché sapeva che c'era Mirio in grado di poter controllare quel potere e farne buon uso.

Ricco Fajardo, doppiatore americano di Mirio, dice la sua su questa eventualità: "Penso che basandosi sulla relazione con i suoi amici, con gli altri membri dei Big 3, è il genere di persona che mi colpisce... ne ha passate tante e ha lavorato davvero duro per avere quello che ha ora e non penso che sia una persona a cui stia bene ricevere una cosa del genere, quindi, sì, insomma, se glielo si fosse dato avrebbe salvato vite. Il suo nome è Lemillion, vuole salvare un milione di vite. È fatto così. Ma penso che stia guardando lo scenario complessivo e quando incontra Deku alla fine della stagione tre capisce che il ragazzo è abbastanza acuto. Come se fosse come noi due. Penso che provi a vedere il buono nella maggior parte delle persone o una cosa del genere, o le qualità delle persone, capisci cosa intendo? È ancora sul suo percorso e sa che le cose che hanno più valore sono quelle che ti guadagni".