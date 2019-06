My Hero Academia 4, come hanno reagito i fan al nuovo trailer?

In così pochi secondi di tempo, Studio Bones è riuscito comunque a drizzare le antenne verso la prossima stagione di My Hero Academia 4, in onda il prossimo ottobre dopo una lunga attesa. I fan dell'opera, ovviamente, non si sono lasciati sfuggire l'occasione di condividere a caldo il proprio entusiasmo.

Il teaser di ieri è stata una vera e propria bomba, navigando in rete ovunque grazie ad un'attenta scelta dello staff di spalmare assaggi della stagione con brevi e istantanei frame, in grado di generare con una potenza incredibile il fenomeno dell'hype. Qualora non aveste ancora avuto modo di guardare il trailer di My Hero Academia 4, vi rimandiamo alla nostra notizia, per non lasciarvi scappare il primo passo di un arco narrativo ben ideato da Kohei Horikoshi.

Come avete ben potuto sapere, inoltre, vi sono stati alcuni cambiamenti all'interno dello staff, a partire dalla regia affidata ora a Masahiro Mukai (precedentemente Kenji Nagasaki), con Hitomi Odashima alla direzione delle animazioni chiave, figura di alta classe e già collaboratrice dell'anime nella scorsa stagione nel medesimo ruolo. Cambio di testimoni che, giusto per rassicurarvi, è stato graduale con una presenza che solo attentamente sarete in grado di notare, a giudicare anche dalle poche sequenze mostrate. Non abbiamo ancora alcuna notizia circa un arrivo in Italia, da parte di Dynit, di questa nuova serie ma, ovviamente, vi terremo aggiornati qualora affiorassero novità.

In ogni caso, la clip andata in onda nella giornata di ieri ha avuto un successo clamoroso, mostrandosi in tutto e per tutto nel più grande punto di forza dell'opera, ovvero quella di unire sotto un'unica bandiera di Heroes miglia di appassionati. Non potevamo, dunque, non mostrarvi alcune delle reazioni dei fan di My Hero Academia allo scoccare del trailer, lasciandoci alle immagini in calce e invitandovi a lasciare, nell'apposito spazio riservato ai commenti qui sotto, anche le vostre impressioni su questo nuovo progetto animato.