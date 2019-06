My Hero Academia 4: il compositore della serie ci aggiorna sullo stato dei lavori

L'adattamento animato di My Hero Academia è attualmente in pausa e l'attesa dei fan cresce ogni giorno di più. Le avventure di Midoriya, Bakugo e tutti gli altri Hero sappiamo che continueranno il prossimo ottobre con l'arrivo della quarta stagione. Anche il compositore delle musiche della serie è tornato al lavoro, dando aggiornamenti ai fan.

Infatti, il noto compositore giapponese Yuki Hayashi, che si era già occupato in precedenza di realizzare le musiche per le prime tre stagione di My Hero Academia e altre serie animate come Haikyū!! e Kiznaiver, è attualmente al lavoro sulla registrazione delle musiche e la colonna sonora della prossima quarta stagione.

Qualche giorno fa sono stati pubblicati su Twitter i primi aggiornamenti sulla produzione e lo stesso Hayashi ha successivamente pubblicato sul suo profilo Instagram personale, altre foto scattate durante la registrazione delle nuove musiche. Nel post che trovate in calce alla notizia, scopriamo che a lavorare alla colonna sonora è una piccola orchestra.

Si tratta di un piccolo contentino che può però aiutarci a sopportare l'attesa durante questi mesi che ci separano dall'arrivo della quarta stagione. Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata ad un divertente cosplay che trasforma un'anatra in Bakugo di My Hero Academia.