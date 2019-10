My Hero Academia 4: cosa sappiamo su Sir Nighteye, l'ex braccio destro di All Might?

Il secondo episodio di My Hero Academia 4 ha introdotto un nuovo, misterioso personaggio: Sir Nighteye. I fan hanno subito apprezzato quello che potrebbe essere il nuovo mentore di Izuku Midoriya, ma le informazioni su questo incredibile eroe sono state, in realtà, per lo più frammentate o poco chiare.

Sir Nighteye, nome da eroe di Mirai Sasaki, viene definito da All Might come il suo ex braccio destro, con cui litigò tempo prima per motivi non precisati. Il rapporto tra Mirai e Toshinori verrà probabilmente approfondito nel corso della stagione, ma la ragione del presunto litigio potrebbe addirittura essere rivelata nel prossimo episodio. Nella preview della puntata 4 infatti, Midoriya sembrerebbe venire a conoscenza di un importante segreto riguardante il proprio idolo.

Per quanto riguarda la sua personalità, Sir Nighteye viene dipinto come un uomo serio e composto, a tratti intimidatorio. Secondo quanto rivelato da Mirio Togata però, l'eroe nasconde una particolare vena umoristica, e pretende che chiunque voglia lavorare per lui riesca a farlo ridere almeno una volta.

Mirai possiede un quirk chiamato "Predizione" (Foresight in lingua originale), che gli permette di vedere per un'ora il futuro di qualunque persona tocchi. Non è ancora chiaro il modo un cui questa abilità riesca a sopperire alle sue mancanze fisiche, ma anche questo dettaglio verrà probabilmente svelato nelle prossime puntate.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo eroe? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!