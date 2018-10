My Hero Academia 4° Stagione: probabile uscita per il prossimo aprile?

Yonkou Productions ha recentemente pubblicato un post su Twitter. In esso veniva indicato il probabile periodo di uscita di molte serie animate per la prossima stagione primaverile. Fra le serie citate vi è la quarta stagione di My Hero Academia.

Secondo il post del noto insider, che potete trovare più in basso, in calce alla notizia, la quarta stagione di My Hero Academia potrebbe uscire la prossima primavera con altri titoli importanti, come la seconda stagione di One-Punch Man, la terza di Attack on Titan e l’adattamento animato di Kimetsu no Yaiba. Se così fosse, la primavera si rivelerebbe come una delle stagioni più “calde” dell'anno per quanto concerne l’animazione giapponese.

Per My Hero Academia un’uscita primaverile non sarebbe una novità, considerando come, le tre stagioni finora uscite, andarono in onda rispettivamente il 3 aprile 2016, il 1° aprile 2017 e il 7 aprile 2018. Di conseguenza, quanto detto dall’insider, non sembrerebbe così improbabile.

Data la buona reputazione di Yonkou Production i fan sono disposti a credere a ciò che ha scritto nel post.

Naturalmente non vi è nulla di ufficiale, quindi vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze.

Attualmente le tre stagioni sono disponibili su VVVVID. Gli episodi in italiano stanno andando in onda sulla rete Mediaset Italia 2.