My Hero Academia 4: già disponibile il trailer sottotitolato del 5° episodio

Dopo la pausa settimanale dell'anime, My Hero Academia 4 si prepara a tornare questo tardo pomeriggio con la nuova puntata dell'adattamento televisivo più atteso della stagione autunnale. Ma senza neanche dare il tempo alla puntata di debuttare che, in rete, è già possibile ammirare il trailer dell'episodio 5.

Dopo aver scoperto l'identità del vero erede del One For All, siamo pronti per riprendere la trama principale ferma da una settimana per una breve sosta. Il quinto episodio dell'anime, o il numero 68 secondo la nomenclatura tradizionale, intitolato "Ce l'hai il coraggio! Forza Red Riot!", sarà incentrato interamente sulla figura di Kirishima e sullo sviluppo della caratterizzazione del personaggio. Questa parte dell'anime, infatti, è molto attesa dagli appassionati che seguono il manga, in quanto da tempo non vedevano l'ora di poter ammirare la trasposizione televisiva di una delle migliori parti dell'arco narrativo attualmente in corso.

In calce alla notizia, inoltre, ne abbiamo approfittato per riportarvi il trailer in questione con i sottotitoli in inglese. La quinta puntata di My Hero Academia, salvo imprevisti, debutterà il 16 novembre su VVVVID. Ma nel frattempo, per rendere più dolce l'attesa per il quarto episodio, ammiriamo questi 5 strepitosi cosplay di Uraraka.

E voi, invece, cosa ne pensate del trailer promozionale pubblicato in anteprima per la puntata della prossima settimana? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.