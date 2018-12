My Hero Academia, disponibili le prime immagini e il video promo della Stagione 4

Ci siamo! Dopo una lunga attesa e il fantastico poster rilasciato on line qualche giorno fa, ora il sito ufficiale de lla serie televisiva My Hero Academia ha deciso di fare uno splendido regalo di Natale a tutti i fan di una delle serie più amate in questo 2018!

Mentre il Jump Festa continua la sua corsa, noi possiamo cominciare a gustarci (in calce all'articolo) le prime foto relative alla quarta stagione di My Hero Academia rilasciate sul web e soprattutto il primo video promo, trasmesso in prima assoluta durante l'evento.

Come si evince dalle immagini, tratte dal video, Izuki Midoriya è tornato e più in forma che mai, ma non è solo! Accanto a lui compare uno dei personaggi che ha fatto più discutere negli ultimi episodi della stagione tre, Mirio Togata, che sembra possedere il giusto spirito per sfidare il giovane protagonista. Tra le immagini, così come nel video, figurano anche All Might e il suo ex compagno Sir Nighteye, oltre a futuri malvagi, in costante lotta fra loro per aggiudicarsi il primo posto, Tomura Shigaraki e Overhaul. Il tutto sembra essere combinato quasi a sottolineare la rivalità tra questi personaggi sulle note crescenti, fino a culminare con una scritta bianca al secondo 00:31 che recita "Per favore...qualcuno...".

Avremo quindi modo di esplorare più a fondo le diverse personalità e rivalità di ciascun personaggio di My Hero Academia Stagione 4? Ahimè dovremo attendere il nuovo anno perchè la nuova stagione sarà presentata in anteprima a partire da ottobre del 2019 sulle emittenti televisive YTV, NTV e le loro stazioni affiliate. Certo, l'attesa è ancora lunga e i commenti dei fan hanno già invaso il web! Voi che ne pensate? Vale la pena attendere così tanto?

Ricordiamo che le prime tre stagioni, prodotte presso studio d'animazione BONES, sono disponibili sulle piattaforme streaming di Crunchyroll e Hulu sia in lingua originale con sottotitoli, che doppiata. Il successo ottenuto da questa serie animata si deve soprattutto al genio e alla fantasia del mangaka Kōhei Horikoshi, che ha pubblicato l'omonimo manga originale sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel luglio 2014.