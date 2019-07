My Hero Academia 4: il doppiatore di All Might sarebbe svenuto durante una registrazione

Poco tempo fa vi abbiamo mostrato il trailer di My Hero Academia 4, la nuova stagione dell'anime tratto dall'opera cartacea di Kohei Horikoshi. La premiere della stagione 4 è stata mostrata all'Anime Expo, dove è stato inoltre rivelato un incredibile retroscena riguardante Kenta Miyake, il doppiatore di All Might.

Kaori Nezuka infatti, l'attrice dietro la voce dell'aspirante eroina Toru Hagakure, ha parlato ai microfoni di Comicbook sottolineando l'impegno profuso da tutto il cast di doppiaggio giapponese. In particolare, Nezuka ha parlato proprio di Miyake, sostenendo che durante una registrazione egli sia addirittura svenuto per la troppa fatica.

Nello specifico, Nezuka ha detto: "C'era questa scena dove il personaggio di All Might avrebbe ddovuto gridare una frase mentre saltava. Subito dopo averlo fatto, Miyake collassò letteralmente a terra. Ci spaventammo tutti, continuavamo a ripeterci "Oh mio Dio". Fortunatamente si riprese subito, probabilmente fu un semplice calo di pressione. Questi episodi comunque mostrano l'incredibile impegno che mettiamo durante il nostro lavoro".

Questi episodi purtroppo non sono così isolati come si potrebbe pensare. La voce inglese di Goku Sean Schimmel ad esempio, ha parlato più volte delle difficoltà incontrate durante il doppiaggio di Dragon Ball. in particolare, l'attore si è spesso detto preoccupato per via dei danni che tutti questi anni di urla avrebbero potuto portare alle sua corde vocali.

