My Hero Academia 4: ecco trailer ufficiale e illustrazioni celebrative!

Dopo la conferma arrivata nei giorni scorsi, ecco il primo trailer della quarta stagione di My Hero Academia, trasmesso nel finale dell'ultimo episodio della stagione appena conclusasi. Ma la novità è stata celebrata anche dall'autore del manga originale, Kohei Horikoshi, con un'illustrazione, oltre che dal character designer della serie, Umakoshi.

La stagione numero 3 di My Hero Academia si è appena conclusa, ma i fan avevano già avuto nei giorni scorsi la conferma che avrebbero visto presto anche il quarto adattamento animato della serie. Con la pubblicazione dell'ultimo episodio, però, gli appassionati hanno anche potuto posare lo sguardo sul primo trailer ufficiale della quarta stagione, che potete osservare direttamente dal post Twitter ufficiale della serie. L'episodio conclusivo, il numero 25, contiene infatti il trailer di annuncio proprio nell'epilogo, con le immagini che indugiano sui volti dei supereroi protagonisti dell'epopea appena conclusasi.

Ma questa non è l'unica novità, è infatti lo stesso mangaka autore della serie originale, Kohei Horikoshi, a commentare scherzosamente il finale della terza stagione, celebrando contemporaneamente l'annuncio del nuovo adattamento con un'illustrazione originale che ritrae Deku. L'autore ringrazia i fan che hanno seguito tutti gli episodi e si dice soddisfatto del fatto che "la serie non sia finita davvero con uno scherzo sul pene" (riferendosi al un siparietto dell'ultimo episodio). Anche il character designer Yoshihiko Umakoshi ha festeggiato con un disegno originale che ritrae i nostri supereroi preferiti in una versione inedita.

Insomma, tutti sembrano entusiasti dell'arrivo della quarta stagione di My Hero Academia, che, ricordiamo, è stata trasmessa in simulcast su VVVVID per le prime tre stagioni. Le puntate doppiate in italiano stanno andando in onda sul canale Italia 2 da settembre 2018. E voi? Siete ansiosi di vedere la quarta stagione? Fatecelo sapere!