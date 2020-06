My Hero Academia 4: l'edizione home video conterrà uno speciale dedicato a Kaminari e Jiro

Per i fan del manga di My Hero Academia quello attuale non è decisamente un buon periodo per parlare di ship tra personaggi, specie considerando gli avvenimenti dell'ultimo capitolo. Distrarsi un po' però è sempre una buona idea, e la notizia che vi stiamo per dare farà sicuramente felici gli appassionati di anime, manga o di entrambe le serie.

È stato infatti confermato che nel Volume 6 dell'edizione home video di My Hero Academia 4 sarà inclusa una short story speciale con protagonisti Denki Kaminari e Kyoka Jiro, due dei personaggi più "shippati" dai fan della serie. Lo speciale non sarà raccontato in un episodio extra ma in un Drama-CD, e si intitolerà "Spaventoso! Lo studio musicale nel cuore della notte!".

Per i meno avvezzi ricordiamo che un Drama-CD differisce da un CD musicale in quanto non presenta al suo interno brani o composizioni varie, ma delle vere e proprie scene di 5/10 minuti recitate dai doppiatori di personaggi anime. La sinossi della short story in questione recita quanto segue: "La conclusione del Festival culturale si avvicina, e Jiro si ricorda di aver lasciato il proprio portatile nello sala musicale! Decisa ad andarlo a recuperare la ragazza chiede aiuto a Kaminari, ma mentre i due percorrono i corridoi della scuola, iniziare a comparire delle strane ombre. Poco dopo, i due sentono persino della musica arrivare dalla sala! Riusciranno ad uscire indenni?". Il Volume 6 dell'edizione home video non ha ancora una data di uscita occidentale, dunque prima di poter recuperare questo extra dovremo aspettare un po'.

E voi cosa ne pensate? Vi interessano questi speciali? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!