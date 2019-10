My Hero Academia 4: l'episodio 2 introduce uno scontro tra fazioni, per chi tifano i fan?

Il secondo episodio di My Hero Academia, andato in onda appena due giorni fa, ha mostrato il tanto atteso incontro tra il carismatico capo della "Shie Hassaikai" Overhaul e il nuovo capo dell'Unione dei Villain Shigaraki Tomura. Lo scontro tra i due ha subito messo in chiaro la possibilità di una guerra tra fazioni, ma da che parte staranno i fan?

Casomai vi servisse una rinfrescata alla memoria vi ricordiamo che nel corso della seconda puntata Overhaul ha proposto a Tomura di entrare a far parte dei suoi ranghi, svilendo la poca capacità di leadership del successore di All for One. La discussione è sfociata successivamente in una battaglia in cui hanno perso la vita Magne e un sottoposto della yakuza.

I fan dopo aver visto l'episodio si sono fiondati su Twitter per discutere su chi dei due meritasse maggiormente il titolo di leader dei villain e come potete vedere in calce, la maggior parte dei post non sembrano lasciare dubbi.

Overhaul in neanche dieci minuti di screentime sembrerebbe quindi essere diventato uno dei fan favorite, una sorpresa non da poco se si considera che Tomura è praticamente stato uno dei villain principali sin dall'inizio della prima stagione.

E voi cosa ne pensate? Chi dei due vi piace di più? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!