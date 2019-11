My Hero Academia 4: l'episodio 4 ci riporta alla prima stagione con una scena nostalgica

Sono lontani i giorni in cui il giovane studente Izuku Midoriya si rammaricava di non avere quirk. Il superpotere ricevuto da All Might è suo da quasi un anno e man mano che passa il tempo riesce a prendere sempre più confidenza nelle nuove capacità. Ma l'episodio 4 di My Hero Academia 4 ha deciso di risvegliare alcuni sentimenti nostalgici.

In una delle scene più commoventi apparse finora, Izuku Midoriya si ritrova, nel nuovo episodio di My Hero Academia, a dover affrontare la concreta possibilità della morte di All Might. Non solo, perché il ragazzo è costretto anche a fare i conti con il vero destinatario di One for All, ovvero il collega Mirio Togata.

In una delle scene di questa rivelazione arrivano uno dopo l'altro diversi paralleli con uno dei primissimi episodi di My Hero Academia, quando Midoriya riuscì a convincere All Might a fare da ricettacolo al potere dell'incredibile quirk. In calce, l'utente tgvonxmariax ha messo da un lato le immagini della stagione 1 e dall'altro le immagini di quest'ultimo episodio di My Hero Academia.

Questo permette anche di mettere a confronto il Deku delle medie e quello che ha affrontato già diverse esperienze letali. E voi avete apprezzato questo parallelo tra il passato e il presente dei due personaggi?