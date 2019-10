My Hero Academia 4: il primo episodio mostra le conseguenze del ritiro di All Might

Se c'è una cosa che sicuramente segnerà e avrà una certa rilevanza sul proseguo degli eventi di My Hero Academia è certamente l'uscita di scena di All Might dal mondo dei Pro Hero. Cosa che, in un certo senso, ha segnato anche la vita dello stesso ex numero uno.

Infatti, come avevamo visto nella scorsa stagione, All Might dopo il suo ultimo combattimento è ritornato nella sua forma originale davanti agli occhi di tutto il mondo. Questo inevitabilmente ha cambiato la quotidianità di Toshinori Yagi. Se prima aveva mantenuto segreto il suo reale aspetto scindendo la sua vita normale da quella di eroe, dopo l'ultimo arco narrativo ciò non è più possibile. Proprio tale cambiamento è stato trattato nel primo episodio filler di My Hero Academia 4.

Durante la puntata abbiamo ritrovato i nostri giovani aspiranti eroi, i loro maestri e anche, appunto All Might. Quest'ultimo è protagonista di una scena molto simpatica in cui viene mostrato come ormai venga riconosciuto da tutti anche nella sua forma originale, quella magra e malaticcia, ben diversa dalla figura statuaria della sua controparte da eroe. Infatti, mentre si reca in un negozio per prendere qualcosa da mangiare, qui viene assalito dall'impiegato che, riconoscendolo, si lascia andare all'entusiasmo più sfrenato. Alla fine della scena, quando finalmente All Might riesce a lasciare il locale, ha con sé una borsa piena di panini e anche un ombrello in omaggio, dal momento che sta piovendo.

Da ora in poi questa sarà, con molta probabilità, la vita dell'ex Simbolo della Pace. Voi cosa ne pensate dell'uscita di scena di All Might dal mondo dei Pro Hero? E come avete trovato la prima puntata filler di My Hero Academia 4?

Vi ricordiamo che è stata confermata la cronologia del film Heroes Rising.