My Hero Academia 4: i fan stanno apprezzando il design più maturo di Deku

L'episodio di My Hero Academia 4 della scorsa settimana ci ha lasciati a bozza aperta, in un trionfo di epicità ed emozioni che hanno donato agli sgoccioli della saga un alone di profonda commozione. Protagonista di questa perfetta messa in atto, ad ogni modo, è sicuramente merito di Studio Bones.

La compagnia nipponica, infatti, ha adattato con maestria uno dei punti più alti dell'omonimo manga di Kohei Horikoshi, riuscendo a trasporre nella serie televisiva il meraviglioso combattimento tra Overhaul e Midoriya. Lo scontro in questione, infatti, è stato segnato dal One For All utilizzato per la prima volta al 100% da Deku grazie ai poteri di Eri, che hanno permesso al duo di sconfiggere definitivamente l'avversario.

In una delle prime immagini trapelate per l'episodio 14 di My Hero Academia, il giovane protagonista e Kaminari vengono presentati con un design leggermente diverso, più maturo e severo. L'esperienza acquisita durante l'ultima saga, infatti, ha concesso ai due ragazzi di avvicinarsi di un passo verso il sogno di diventare eroi, e Studio Bones ha pensato di sottolineare questo tema puntando su un aspetto più intenso, tipico della crescita fisica e mentale.

La scelta dello studio ha trovato un ottimo riscontro tra i fan che hanno apprezzato sensibilmente il nuovo aspetto di Midoriya, decisamente più maturo se paragonato alle prime puntate dell'opera. E voi, invece, cosa ne pensate di questo cambiamento nel personaggio? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra completa disposizione.