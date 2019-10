My Hero Academia 4: i fan non apprezzano il design di Mirio, 'è troppo diverso dal manga'!

Il primo episodio di My Hero Academia 4 è stato un successo, complice anche un filler meno banale del previsto. Tuttavia, nonostante il grandissimo favore del pubblico riscosso dalla premiere, c'è un particolare dettaglio che i fan non sono riusciti a mandare giù: il design di Mirio Togata.

Dalle prime immagini dell'episodio 2, infatti, Mirio decide di presentare Deku a Sir Nighteye, famoso Hero e "mente" di All Might. Le immagini in questione, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, ha indispettito alcuni appassionati, che non hanno perso tempo a paragonare la sequenza dell'anime al manga originale di Kohei Horikoshi. Il risultato pone una differenza abbastanza chiara sul design di Mirio, considerato troppo diverso rispetto al fumetto.

Ciò, inevitabilmente, ha coinvolto i fan da tutto il mondo, che hanno trovato nella scelta del character design del personaggio l'unico punto a sfavore dello stile artistico dell'anime fino ad ora. Non sappiamo se Studio Bones correrà ai ripari in corso d'opera, seppur molto improbabile, ma è innegabile come l'anime abbia alterato il buffo carattere del personaggio, molto amato soprattutto per l'ambiguità con la quale alterna serietà e simpatia. Nel frattempo, vi ricordiamo che My Hero Academia 4 si prenderà una pausa il 2 novembre, a cavallo tra il terzo e quarto episodio.

E voi, invece, cosa ne pensate della differenza tra il design di Mirio nell'anime e nel manga? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.