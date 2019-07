My Hero Academia 4: un fan si supera con un folle cosplay di Hawks

L'adattamento animato dell'opera di Kohei Horikoshi si appresta a tornare il prossimo 12 ottobre con My Hero Academia 4, di cui è stato recentemente pubblicato il primo trailer. Come sempre, anche la prossima stagione presenterà nuovi eroi e nuovi villain, che vedranno nascere ulteriori sfide per gli studenti del liceo UA.

Per superare queste sfide, per fortuna, vedremo anche l'arrivo di nuovi eroi, tra cui quello che è attualmente il secondo Pro Hero in classifica, ovvero Hawks. Nel breve video che potete vedere in calce alla notizia, è possibile ammirare il folle cosplay realizzato da un fan del personaggio.

Riuscendo a portare in vita in modo glorioso il personaggio, l'utente Reddit CapnCrunch21 ha deciso di mostrare il suo cosplay di Hawks dotati di ali perfettamente funzionanti. Mentre All Might era ancora il primo degli eroi, Hakws occupava la terza posizione, ma a seguito della violenta battaglia con All For One, la prima posizione è stata presa da Endeavour e così Hawks è salito di conseguenza di una posizione.

Il nome di Hawks è ben meritato, poiché l'hero ha la capacità di volare grazie alle sue enormi ali e ha inoltre l'abilità di estrarre "lame di piume" dalla sua schiena che può usare come spade. A differenza di All Might e Endeavour, Hawks è incredibilmente rilassato e il suo obiettivo da eroe è quello di aiutare gli altri eroi ad avere "più tempo libero in cui sappiano cosa fare".

Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata ad un incredibile cosplay di Shigaraki realizzato da un fan.