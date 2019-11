My Hero Academia 4: i fan votano il miglior cosplay di Sir Nighteye

La quarta stagione di My Hero Academia, in appena 4 puntate, è riuscita a riunire attorno a sé le attenzioni del pubblico, proponendo un inizio scoppiettante di un arco narrativo importante per la formazione di Deku. La nuova saga, inoltre, ha presentato alcuni personaggi particolari, come Sir Nighteye.

Nella scorsa puntata, infatti, hanno fatto il loro debutto alcuni dei nuovi personaggi principali dell'arco dello Shie Hassaikai, come la stupenda comparsa di Nejire Hado che ha fatto impazzire i fan grazie al suo iconico design. L'incontro tra Midoriya e l'ex braccio destro di All Might, tuttavia, è stato piuttosto burrascoso, in quanto il nostro aspirante Hero è stato immediatamente messo alla prova.

Sir Nighteye, grazia alla sua straordinaria capacità e alla potente abilità che gli permette di adocchiare il futuro, ha già conquistato la community di My Hero Academia. Per omaggiare la sua forte presenza, un fan, un certo RyuukuSensei, ha realizzato la propria interpretazione personale del personaggio. Il cosplay in questione, che vi abbiamo riportato in fondo alla pagina, ha conquistato gli appassionati grazie a una solida fedeltà che ha proposto nella realtà una delle personalità più complesse del franchise, riuscendo a conquistare oltre 11 mila manifestazioni di apprezzamento e centinaia di commenti. Una sorte simile, inoltre, era riuscita a guadagnarla appena qualche tempo fa un geniale cosplay al femminile di Kurogiri.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa straordinaria interpretazione del di Sir Nighteye? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.