My Hero Academia 4: Horikoshi festeggia l'inizio con un disegno inedito

Kohei Horikoshi è solito omaggiare My Hero Academia, il franchise nato dal suo genio, con diverse illustrazioni a tema. E così arrivano disegni pubblicati via Twitter per i personaggi in pose inedite o con discorsi particolari, per le varie action figure che arrivano ogni mese e creano così dei paralleli simpatici, ma anche per l'anime.

Quest'oggi 12 ottobre è arrivato finalmente il primo episodio di My Hero Academia stagione 4. Riassuntivo e con pochi spunti di trama, è comunque una puntata importante che permette ai fan di riabbracciare i propri eroi preferiti, e questo Kohei Horikoshi lo sa. Il famoso mangaka, creatore di una delle opere più apprezzate degli ultimi anni, ha deciso di portare su Twitter un'illustrazione che celebri questo momento.

Come possiamo vedere in calce, l'autore ha deciso di presentare la quarta stagione di My Hero Academia con uno schizzo a matita dove Izuku Midoriya e Mirio Togata sono carichi e danno il via per le loro nuove avventure supereroistiche. I due personaggi saranno centrali nell'arco che si dipanerà nel corso dei prossimi episodi, con Overhaul nemico assoluto di questa stagione. VVVVid ha già pubblicato il primo episodio di My Hero Academia stagione 4, come avete reagito al ritorno di Deku e degli altri ragazzi?