My Hero Academia 4: key visual e trailer per la seconda parte dell'anime

Le lacrime di My Hero Academia 4x14 non sono ancora state dimenticate, ma gli eroi devono ora guardare al futuro. Izuku e gli altri ragazzi della 1-A coinvolti nella lotta con Overhaul sono finalmente tornati alla Yuei e devono obbligatoriamente prepararsi a ciò che verrà. E non ci sarà spazio per la tristezza o la solitudine.

Il prossimo sabato sarà segnata la conclusione del'arco di Overhaul con l'episodio 15 di My Hero Academia stagione 4, preparando la transizione verso il futuro arco narrativo dell'anime. Questo viene presentato tramite un trailer e una key visual inediti.

Il video preparato per My Hero Academia parte con un Aizawa che annuncia l'arrivo del Festival Culturale, evento della Yuei contrapposto al Festival Sportivo. I ragazzi sono entusiasti per l'evento che sarà affrontato musicalmente: la 1-A metterà in scena uno spettacolo dove Jirou sarà al centro della scena, insieme a una band e un ballo.

Mentre al festival della Yuei saranno presenti anche Togata ed Eri, non tutto andrà per il verso giusto. In pochi frame vengono presentati i due antagonisti inediti, Gentle e LaBrava, che non mancheranno di dare del filo da torcere a Izuku. Viene anche introdotta l'opening di Kana-Boon, intitolata "Star Maker" e che potete ascoltare nella seconda parte del trailer in alto alla notizia.

Insieme al video, in basso potete trovare la key visual di My Hero Academia 4 preparata da Umakoshi, animatore della serie. Izuku e gli altri verranno di nuovo calati nell'ambiente scolastico, cosa vi aspettate dal nuovo arco?