My Hero Academia 4: un leak rivela il debutto di un personaggio nell'episodio 24

Senza nemmeno rendercene conto, anche My Hero Academia 4 sta per volgere al termine, ormai a sole tre puntate dalla fine di una serie televisiva ricca di colpi di scena e combattimenti emozionanti. In ogni caso, la quarta stagione non finirà senza un'attesissima rivelazione, ovvero l'apparizione di un Pro Hero.

Kohei Horikoshi ha già dimostrato in passato di tenere particolarmente alla caratterizzazione dei propri antagonisti, cercando di sviluppare in ogni personaggio una raison d'être che ne giustifichi i comportamenti. Questa scelta si è rivelata particolarmente azzeccata nell'ultimo episodio grazie al flashback di Gentle e La Brava che ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso.

Con la fine di questo arco narrativo la quarta stagione di My Hero Academia si avvia alla sua naturale conclusione, seppur è strettamente probabile un annuncio di una quinta serie al termine dell'ultima puntata, come ci ha abituati Studio Bones da diversi anni a questa parte. A tal proposito, lo studio ha rivelato tra le pagine di Weekly Shonen Jump una prima preview del 24° episodio che prepara il debutto di uno dei Pro Hero più amati dai lettori del manga, Hawks. La scan promozionale in questione con l'aspetto del personaggio, ad ogni modo, potete ammirarla in calce alla notizia.

