My Hero Academia, '4 mesi' e il prossimo piano dell'Unione dei Villain!

Dopo l'arco narrativo dedicato ai Villain, il manga ha decisamente spinto sull'acceleratore, aumentando il ritmo della narrazione. Negli ultimi capitoli di My Hero Academia, infatti, abbiamo assistito a nuovi colpi di scena, ma soprattutto alla preparazione del piano definitivo dell'Unione dei Villain.

Fra 4 mesi, dunque, l'intero mondo immaginato dal sensei per come lo conosciamo cambierà completamente. Almeno, questa pare essere l'intenzione di Kohei Horikoshi da quanto si evince dagli ultimi capitoli del manga. L'Hero n°2, Hawks, è al momento infiltrato sotto l'ala del Fronte di Liberazione del Paranormale, al fine di scoprire più informazioni possibili sul piano che metterà a ferro e fuoco la società. Poco prima di lasciare il nascondiglio del fronte, Hawks sente delle parole davvero minacciose, e non perde tempo a condividerle con Endeavor tramite un codice segreto:

"Dobbiamo mantenere alto il morale delle truppe per adesso. Almeno finché Tomura non controllerà il suo potere. Dopodiché, tra 4 mesi esatti da ora, daremo il via al piano."

Tra 4 mesi, dunque, gli Heroes dovranno fronteggiare il progetto orchestrato da Tomura, soprattutto ora che è alle prese con l'acquisizione di un potere che potrebbe rendere la vita dei nostri eroi ancora più complicata. In più, c'è la possibilità che la saga in arrivo possa affrontare la teoria della morte di All Might, sempre più ai titoli di coda nella storia.

Secondo voi, invece, cosa accadrà nei prossimi numeri di My Hero Academia?