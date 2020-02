My Hero Academia 4 mette in mostra la band della 1-A, ecco le reazioni dei fan

E voi cosa ne pensate? Qual è stata la vostra scena preferita? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla preview della nuova puntata di My Hero Academia 4 .

Gentle e La Brava rappresentano un cambio di passo enorme se paragonati con il precedente villain Overhaul, e si sono ritagliati velocemente un posto nel cuore dei fan per via del loro modo di fare simpatico e a tratti un po' ingenuo. Nell'anime di My Hero Academia si tratta dei primi criminali non intenzionati ad attaccare le persone , quanto invece a sabotare il sistema.

My hero academia season 4 episode 82: Gentle and La Brava are becoming more likeable despite being villains and I want gentle to do a cowboy bebop reference. lol jiro's singing sounds beautiful 😀 and everyone else's position in the band is cool. Mineta's position tho 😂😂😂😂😂 — Ramon Castro The Digimon Emperor (@DigimonFan4Life) February 22, 2020

My Hero Academia Season Ep.82



Bakugo playing the drum was amazing.



Everyone reaction was surprise of Bakugo playing the drum.



It was kind of funny.



Jiro face was hilarious when she saw Bakugo playing the drum.



She also was begging Bakugo to play. pic.twitter.com/TUqutMvfqc — 🤛🔥Pedro PG7 (°ロ°)☝ (@SlayerPG7) February 22, 2020

Lol freaking Bakugo is hilariously predictable #MyHeroAcademia pic.twitter.com/h4tKOOgbNz — Sayn, Angel Knight (@sayn_ae) February 22, 2020