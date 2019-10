My Hero Academia 4: Midoriya torna ad essere un perfetto All Might nel secondo episodio

Izuku Midoriya è uno dei più grandi fan di All Might, essendo cresciuto idolatrandolo fin dalle sue prime apparizioni. Non a caso la sua stanza sia a casa che alla Yuei è tappezzata di poster e merchandising dell'ex eroe numero 1. In My Hero Academia stagione 4, Deku torna ad avvicinarsi al suo idolo non solo tramite il quirk ma anche col volto.

Arriva Overhaul nel secondo episodio di My Hero Academia stagione 4. Il villain ha sicuramente oscurato l'atmosfera allegra che c'era nel primo episodio, tuttavia non sono mancate scene che risollevassero l'umore in quest'ultima puntata trasmessa.

Midoriya deve mostrarsi degno di poter lavorare nell'ufficio di Sir Nighteye, con quest'ultimo che pretende che l'humor sia una componente importante del lavoro da eroe. Midoriya di suo non è una persona capace di fare battute, pertanto prova a ironizzare facendo la famosa espressione di All Might. In calce potete osservare le immagini con le scene incriminate.

My Hero Academia stagione 4 è il nuovo ciclo di episodi dedicato alle avventure di Izuku Midoriya e alla sua carriera da eroe. La storia narrerà il famoso arco di Overhaul, presente nel manga tra i volumi 14 e 18. Intanto, My Hero Academia ha superato Fullmetal Alchemist: Brotherhood come progetto più longevo dello Studio Bones.