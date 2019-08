My Hero Academia 4: la morte sarà dietro l'angolo anche per Midoriya

Intensa e oscura, con un alto rischio per tutte le persone coinvolte, hero e no. Questi sono stati i pareri di tutti i doppiatori americani di My Hero Academia stagione 4 che hanno rilasciato interviste a ComicBook negli scorsi giorni, in seguito al Comic-Con di San Diego dove c'è stata la possibilità di ammirare parte del nuovo ciclo di episodi.

Oltre al coro di voci che ha già visto alcuni doppiatori affermare ciò, tra cui quello di Todoroki e quello di Overhaul, arriva anche il parere di Justin Briner, voce statunitense di Izuku Midoriya. Il protagonista di My Hero Academia sarà al centro di un'ulteriore crescita a causa dei ritmi e dei pericoli che affronterà per abbattere lo Shin Hassaikai.

"I rischi non sono mai stati così alti di quelli che affronteranno in questa stagione. Quindi, specialmente in base agli avvenimenti dell'ultima stagione, sarà davvero, davvero interessante vedere come questi personaggi si uniranno nei confronti di questo conflitto che sta per esplodere".

I toni della stagione 4 di My Hero Academia saranno molto meno leggeri rispetto a quelli visti finora, nonostante ci siano stati archi oscuri parecchio intensi come quello di Stain nella seconda stagione e quello di Kamino e All for One nella stagione 3. E voi cosa vi aspettate dai prossimi episodi?