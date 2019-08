My Hero Academia 4 mostrerà diverse situazioni di vita o morte secondo un doppiatore

Manca ancora qualche mese alla trasmissione di My Hero Academia stagione 4, quarta fase dell'anime eroistico tratto dall'omonimo manga shonen di Kohei Horikoshi. La prossima serie vedrà il protagonista Izuku Midoriya e altri studenti del liceo UA davanti ai primi pericoli della carriera professionistica e un doppiatore ci fa sapere cosa ne pensa.

Già il doppiatore di Todoroki aveva menzionato che la saga di Overhaul sarebbe stata molto cupa. A questa voce si aggiunge Justin Cook, voce americana di Eijiro Kirishima che ha rilasciato un'intervista a ComicBook dove parla per l'appunto della stagione di My Hero Academia che sta per arrivare.

"Overhaul ha aggiunto un livello di intensità che ha anche aumentato i rischi. L'inserimento [di Overhaul] ha fatto in modo che se tutti gli insegnanti, gli eroi adulti professionisti e gli studenti riescono a uscire vivi dalla stagione 4... allora sarà stato un miracolo".

Cook ha quindi sottolineato che Midoriya e i suoi compagni dovranno vedersela con uno Shie Hassaikai particolarmente letale, dando vita a uno degli archi narrativi più violenti e oscuri di My Hero Academia. La storia in questione ha preso piede tra i volumi 14 e 18 del manga, tankobon già tutti pubblicati in Italia dalla casa editrice Star Comics nel corso di quest'anno e dello scorso.

Cosa vi aspettate da My Hero Academia stagione 4? I primi nuovi episodi arriveranno a partire dal 12 ottobre 2019 e anticiperanno di qualche mese l'uscita nei cinema del nuovo film My Hero Academia: Heroes Rising.