My Hero Academia 4: la natura omicida di Overhaul e il primo contro con Deku e Mirio

Grazie alla scorsa puntata, finalmente My Hero Academia 4 ha acceso i motori e incentivato la narrazione della trama. Il tono cupo della nuova stagione, com'era stato preannunciato da alcuni membri del team ma anche dagli stessi doppiatori, si è finalmente intravisto in una delle scene dell'episodio 4.

Il villain dell'arco narrativo in corso, Overhaul, è una delle minacce più temibili che i nostri eroi dovranno affrontare nel tortuoso percorso per diventare Pro Hero. La sua presenza maligna, inoltre, è stata protagonista di un particolare primo incontro con Deku, segnato da un istinto omicida da far drizzare i capelli. Nella scena in questione, infatti, la piccola Eri si imbatte improvvisamente in Midoriya e Mirio e, visibilmente spaventata, chiede aiuto al giovane aspirante Hero.

Overhaul, che nel frattempo è apparso da dietro di lei, intima la ragazzina spaventata a tornare da lei. Deku, che si è reso conto del pericolo imminente, si è immediatamente rifiutato di consegnarla, rischiando di scatenare la temibile sete di sangue del leader degli Shie Hassaikai. Mirio, che ha decisamente più esperienza dell'amico, prende in mano la situazione e accompagna Overhaul in un vicolo. Tuttavia, mentre si incamminano per la stradina il membro della Yakuza inizia a togliersi i guanti, ormai pronto a eliminare i due aspiranti eroi dal suo cammino. Per evitare uno spargimento di sangue, la piccola Eri torna al suo fianco, sancendo il vero inizio della saga.

Come reagiranno Midoriya e Mirio a quanto accaduto? Diteci la vostra opinione con un commento qua sotto, ma non prima di aver letto la nostra Recensione del quarto episodio di My Hero Academia 4.