My Hero Academia 4: non manca la tragica morte di un eroe professionista

La League of Villain è il gruppo di antagonisti principale di My Hero Academia. Presentati a metà della prima stagione dell'anime, la piccola organizzazione di Tomura Shigaraki è stata piuttosto sulle sue nelle prime tredici settimane di trasmissione della quarta stagione, salvo sparute apparizioni di qualche membro.

Dopo la sconfitta di Overhaul per mano di Deku, lo yakuza è stato portato via da una camionetta blindata della polizia, accompagnata dall'hero Snatch. Se qualcuno pensava che la storia relativa allo Shie Hassakai fosse finita si deve però ricredere: all'improvviso appaiono all'inseguimento quattro membri della League of Villain, tra cui spicca Shigaraki.

Durante lo scontro che ne segue, l'eroe professionista Snatch cerca di opporsi a loro sfruttando il suo quirk. Il potere gli consente di tramutare in sabbia la parte superiore del corpo, rendendo inoffensivo Shigaraki, ma l'eroe nulla può contro la combinazione di attacchi di Dabi e Mr. Compress, finendo ucciso.

Ovviamente la League of Villain non si ferma lì, con Shigaraki che non esita a mostrare tutta la sua perversione contro l'ex alleato. Che piani hanno questi criminali? Potete leggere la recensione di My Hero Academia 4x14, episodio ricco di addii e lacrime.