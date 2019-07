My Hero Academia 4: ecco tutte le novità svelate al San Diego Comic-Con

Come previsto, il panel di My Hero Academia presente al San Diego Comic-Con si è rivelato incredibilmente interessante in vista della prossima stagione. Senza ulteriori indugi dunque, andiamo a dare un'occhiata al nuovo trailer inglese di My Hero Academia 4 e alle interviste rilasciate dal Cast di doppiaggio.

Per quanto riguarda il trailer, questo è stato pubblicato all'inizio dell'evento. La clip, identica a quella diffusa il mese scorso da Funimation, ha introdotto al pubblico alcune delle nuove voci della stagione 4, tra cui quella del capo della Shie Hassaikai Overhaul e quella del mentore di Mirio Togata, Sir Nighteye.

Subito dopo il lancio del trailer, il panel ha annunciato gli ospiti dell'evento. Il primo a sedersi è stato Kellen Goff, voce di Overhaul, il villain principale del nuovo arco narrativo. Subito dopo sono salite sul palco le due star della NFL Adam Gettis e Marcus Davenport, special guests e grandi fan dell'anime. Infine, la folla ha accolto con un grande boato i doppiatori inglesi di Bakugo (Clifford Chapin) e Midoriya (Justin Briner).

La prima domanda avanzata dal pubblico è stata "Cosa ne pensate del successo riscosso dalla serie?". Goff ha risposto dando il merito ai fan, e sostenendo che gli piacerebbe che Boku no Hero diventasse "La prossima grande serie". Allo stesso modo anche Gettis ha affermato che "Il successo della serie dipende dalle persone che la guardano"; la star della NFL inoltre ha dichiarato di essere stato introdotto alla serie da un suo amico, e di essersene subito innamorato.

La seconda domanda è stata "Quale Quirk (particolarità) possedete nella vita di tutti i giorni?". Secondo Goff, il suo Quirk riguarderebbe la memoria, visto che uno dei suoi maggiori punti di forza risiede proprio nella capacità di memorizzare velocemente informazioni e testi. Gettis ha risposto affermando che il suo Quirk consisterebbe nel poter bere un gallone e mezzo di acqua al giorno, azione che compie spesso in vista dei suoi allenamenti. Davenport invece si è detto simile a Midoriya, vista la sua fissazione nell'analizzare eccessivamente le situazioni, dunque anche il suo Quirk riguarderebbe in qualche modo la memoria. Briner infine ha risposto affermando che il suo Quirk sarebbe identico a quello dell'aspirante eroe Rikido Sato, ma con il caffè in sostituzione agli zuccheri.

La terza domanda è stata "Qual è stata la vostra scena preferita nella serie?". Goff ha risposto indicando qualsiasi scena in cui sia apparsa la sua coppia preferita: quella composta da Denki e Jiro. Gettis e Davenport hanno scelto rispettivamente il combattimento contro Stain e il primo Smash di Midoriya nella Saga dell'esame di Ingresso. Per Chapin, il momento migliore è stato quello immediatamente successivo allo scontro tra Bakugo e Deku, mentre per Briner il testa a testa tra Midoriya e Todoroki durante il Festival dello Sport.



Secondo quanto rivelato durante l'evento, la prossima saga di My Hero Academia avrà un tono molto più serio delle precedenti; il Cast inoltre si è detto incredibilmente stupito del lavoro svolto dai ragazzi di Studio Bones, dunque sembra proprio che ci aspetteranno diversi combattimenti nel corso dei 25 episodi.

Cosa ne pensate? State aspettando con ansia la quarta stagione? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo inoltre che My Hero Academia tornerà il 12 Ottobre 2019 con la sua nuova stagione. Per quanto riguarda il doppiaggio italiano ancora non si hanno notizie; tuttavia, secondo quanto rivelato dal palinsesto invernale di Italia 2, la serie potrebbe arrivare in Italia doppiata verso la fine del prossimo anno.