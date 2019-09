My Hero Academia 4, la nuova serie avrà 24 episodi?

C'è molta attesa verso la nuova serie di My Hero Academia, sponsorizzata al massimo come la parte più cupa mostrata ad ora nell'intera opera. C'è molta aspettativa a riguardo, con tantissimo materiale da adattare che necessita di molto spazio televisivo, soprattutto per rispettare l'incredibile arco narrativo.

Dopotutto, adattare fedelmente un manga non è un lavoro semplice, soprattutto quando il registro prende una piega decisamente diversa. La nuova saga di My Hero Academia sarà più complessa rispetto a ciò che abbiamo potuto ammirare finora, più intensa e incentrata sulla caratterizzazione come Hero di Midoriya, dunque di importanza molto più che rilevante. Il materiale è parecchio, per questo motivo l'anime necessiterà sicuramente di molto spazio nello slot televisivo riservatogli.

Infatti, stando a nuovi recenti rumor, la quarta stagione non avrà meno di 24 episodi, proprio come le ultime due serie. Non solo perché lo slot su cui verrà trasmesso è di solito affidato a titoli longevi, ma anche perché il materiale cartaceo da animare richiederà ben più di un singolo cour per restare fedele all'originale. E in realtà, non dovrebbe essere altrimenti considerata l'importanza di questa saga, anche in virtù del processo che ha ricevuto l'anime sotto le cure dello studio Bones. Se così fosse, in ogni caso, non potremmo essere più che lieti, dopotutto parliamo di una delle migliori serie shonen degli ultimi anni, con un livello di qualità costante e non al pari di tutte.

Non ci resta che rimandarvi all'ultimo trailer al femminile di My Hero Academia, nella speranza che il 12 ottobre non tardi troppo ad arrivare. Secondo voi, invece, di quanti episodi sarà composta questa 4a parte? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!