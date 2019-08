My Hero Academia 4: nuove informazioni su Opening ed Ending Theme della nuova stagione!

Pochi giorni fa è stata ufficializzata con una locandina la data di uscita di My Hero Academia 4, la nuova stagione dell'adattamento anime tratto dal manga di Kohei Horikoshi. Oggi, a sorpresa, sono stati svelati gli autori delle sigle di apertura e chiusura della nuova stagione, e sembra proprio che Studio Bones abbia voluto puntare in alto.

Come potete osservare in calce all'articolo, è stato formalizzato che l'Opening sarà curata dalla boy band giapponese BLUE ENCOUNT, già responsabile per le sigle di Gintama e Mobile Suit Gundam. Per quanto riguarda l'Ending invece, è stata scelta la talentuosa cantante J-Pop Sayuri, classe 96 famosa per aver cantato le sigle di Erased, Fate/Extra: Last Encore e Golden Kamui.

A proposito dell'Opening, qualche tempo fa un utente Reddit colse una particolare citazione analizzando il trailer di My Hero Academia 4: la prima sigla in assoluto, The Day, dovrebbe infatti ricevere un qualche tipo di omaggio nel traccia realizzata da BLUE ENCOUNT.

La quarta stagione di My Hero Academia è attesa per il prossimo 12 ottobre, quando debutterà con il nuovo arco narrativo dedicato all'introduzione del villain Overhaul. La premiere, mostrata per la prima volta durante l'Anime Expo 2019, ha ricevuto recensioni entusiastiche da parte del pubblico in sala.

E voi cosa ne dite? Siete pronti per vedere la nuova stagione di Boku no Hero? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante!