My Hero Academia 4: è tempo delle nuove opening ed ending, con tanto di 'sorprese'

A una settimana dall'episodio 14 è giunto il momento di tirare il naso e asciugare le ultime lacrime in vista della nuova puntata di My Hero Academia 4. Il lungo cammino per diventare un eroe, infatti, è ancora tortuoso per il nostro eroe, già pronto ad affrontare un nuovo temibile avversario.

Nei primi leak del nuovo episodio, qualche giorno fa, abbiamo fatto la prima conoscenza di Mr. Gentle e La Brava, i due villain che metteranno nuovamente alla prova i nostri protagonisti nella prossima saga dell'anime. La puntata che andrà in onda questa sera su VVVVID, dunque, rivelerà qualche interessante sorpresa, a cominciare dalle nuove sigle iniziali e finali.

Nelle ultime ore, infatti, sono trapelate in rete la nuova opening ed ending del secondo cour, le stesse che potete ascoltare tramite la clip allegata in calce alla notizia. All'interno del brano di chiusura, inoltre, sono presenti alcune foto che rivelano degli interessanti retroscena inediti dei personaggi, come una foto di Himiko Toga con le compagne di classe e una raffigurante Hawks, l'attuale Pro Hero n°2, allenato per essere una spia sin da bambino. Infine, la fotografia in basso, decisamente bruciata, pare essere una di Touya.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi due nuovi brani, vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.