My Hero Academia 4: il nuovo episodio è già nelle tendenze di tutto il mondo

Ci voleva l'esplosione del One for All per agguantare lo straordinario successo riscosso in appena poche ore dal debutto del 13° episodio della quarta stagione di My Hero Academia. La puntata, infatti, ha fatto il giro del mondo e tutti ne stanno parlando con rinnovato entusiasmo.

Deku ha raggiunto il limite per far fronte al formidabile Overhaul, anche se ciò è stato possibile solo grazie al supporto e all'aiuto della piccola Eri. Il risultato scaturito dagli sforzi di Studio Bones ricade uno sfavillante episodio all'insegna dell'animazione di qualità, anche grazie al contributo del talentuoso Yutaka Nakamura.

Una delle scene più attese dai lettori del manga, dunque, è stata adattata egregiamente, donando un alone di epicità al combattimento con l'antagonista dell'attuale saga. Grazie a questa trasposizione, il web è interamente esploso nei riguardi della puntata, facendo raggiungere agli hashtag "heroaca" e "deku supera il limite" la cima delle tendenze, con migliaia e migliaia di utenti che stanno condividendo in massa il 13° episodio. In serata, toccherà anche all'Italia assaporare la mitica puntata, quando debutterà alle 20:00 in punto su VVVVID.

Vi ricordiamo, inoltre, che domani potrete leggere le nostre impressioni a riguardo con un articolo di approfondimento, vi consigliamo pertanto di recuperare la nostra recensione dell'episodio 12 di My Hero Academia 4. E voi, invece, vi aspettavate un tale livello di popolarità per la puntata? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra disposizione.