My Hero Academia 4, il nuovo obiettivo di Bakugo e Todoroki

Il secondo episodio di My Hero Academia 4 è stato all'insegna di scioccanti colpi di scena, su cui spicca l'inquietante entrata in scena della yakuza. Mentre l'organizzazione criminale iniziava il proprio regime del terrore, due dei protagonisti dell'opera hanno preso un'importante decisione.

Il violento debutto di Overhaul ha stupito i fan per la crudeltà con la quale Studio Bones ha inaugurato il nuovo villain della trasposizione animata del gioiellino di Kohei Horikoshi. La parentesi più cupa della puntata, tuttavia, è stata controbilanciata dall'iconica atmosfera che caratterizza My Hero Academia, colma di ambizioni degli aspiranti Hero della U.A. Academy.

Due dei personaggi più importanti dell'opera, Bakugo e Todoroki, infatti, hanno preso un'importante decisione per la loro carriera supereroistica. I due, dopo aver fallito la missione per ottenere la licenza provvisoria, hanno ricevuto da parte del governo una seconda occasione per tentare di superare l'esame e avere il permesso di poter collaborare contro i Villain. L'esame in questione, protagonista di una saga la scorsa stagione, aveva messo a dura prova gli obiettivi dei due co-protagonisti, a causa di una serie di fattori che hanno influenzato l'andamento della loro prova.

A Bakugo e Todoroki, dunque, non resta che continuare ad allenarsi in vista dell'esame di recupero, al fine di ottenere l'ambita licenza e avvicinarsi di un passo al sogno di diventare Pro Hero. E voi, invece, cosa ne pensate della risolutezza dei due aspiranti eroi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.