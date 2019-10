My Hero Academia 4: nuovo trailer per l'attesissima quarta stagione!

Manca ormai solo una settimana al ritorno di My Hero Academia con la quarta stagione, che sarà disponibile anche nel nostro Paese grazie alla collaborazione tra VVVVID e Dynit. Nel mentre, dunque, la produzione della serie televisiva pubblica, tramite i propri canali social, il nuovo trailer promozionale con scene inedite dell'anime.

Questa stagione, con tutta probabilità, sarà tra le più sensazionali, poiché copre una delle saghe più intense di tutta l'opera. La narrazione, in questo arco narrativo immaginato da Kohei Horikoshi, prenderà una piega più cupa e intensa, atta a descrivere una situazione delicata e corposa. Il tutto, ovviamente, avverrà grazie ad alcuni dei personaggi più amati dell'intero franchise, tra cui spicca su tutti Mirio Togata.

L'ultima clip pubblicata per promuovere My Hero Academia 4, la stessa che potete ammirare sottotitolata in inglese in calce a questa notizia, rivela i personaggi della fazione Heroes e i Villain protagonisti della saga in dirittura d'arrivo, proponendo nuove scene per la durata complessiva di poco più di un minuto. Vi ricordiamo, prima di rimandarvi al trailer, che il primo episodio dell'anime sarà un filler che riassumerà gli avvenimenti fino ad ora, per poi continuare la storia per un totale di 25 puntate.

E voi, invece, cosa ne pensate del nuovo trailer in questione? Siete pronti per ammirare nuovamente le gesta di Deku e dei suoi amici nella quarta stagione di My Hero Academia?