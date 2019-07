My Hero Academia 4: Overhaul sarà un villain diverso dai precedenti

I fan non vedono l'ora di vedere la quarta stagione di My Hero Academia, e il trailer rilasciato poco tempo fa non ha fatto altro che infiammare l'attesa seminando grande curiosità sui nuovi personaggi, soprattutto sull'antagonista, Overhaul.

L'antagonista di questa nuova stagione, presentato ai titoli di coda della terza, ha suscitato grande interesse nel fandom, che ha riconosciuto in lui un character design e una personalità a prima vista molto interessanti. Ai microfoni di ComicBook.com è intervenuto Kellen Goff, doppiatore del personaggio, che ha parlato delle caratteristiche che lo rendono differente da Shigaraki:

"L'aspetto interessante di Overhaul è la sua appartenenza alla Yakuza, che nell'universo narrativo del manga è ormai un'organizzazione superata. Nel momento in cui i Quirk vennero introdotti, tutte le classiche bande malavitose si smantellarono. Non ne è sopravvissuta nessuna."

Tuttavia Overhaul non si è dato per vinto e ha continuato a lottare:

"Lui è come uno di quei ratti che ha scavato una piccola collina, e ora sta cercando di riportare la Yakuza alla luce del giorno. Penso che sia disposto a fare qualcosa di più rispetto agli attuali villain. Loro sono anche in grado di non uccidere, ma se qualcuno gli disobbedisse non avrebbe speranza."

In un'intervista precedente, inoltre, Goff aveva paragonato Overhaul all'antagonista del Marvel Cinematic Universe, Thanos. I due sembrano avere in comune diverse somiglianze che potete scoprire leggendo il nostro articolo.

Il trailer della quarta stagione è disponibile doppiato in lingua inglese, e nel caso abbiate visto solo quello giapponese vi consigliamo una seconda visione per apprendere meglio le atmosfere della nuova stagione di My Hero Academia.