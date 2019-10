My Hero Academia 4: ecco tutti i personaggi in arrivo nei prossimi episodi

La minaccia dello Shie Hassaikai si sta facendo sempre più forte in My Hero Academia stagione 4. Dopo un breve ma impattante incontro con la League of Villain, Overhaul ha mostrato tutta la sua forza, finendo poi per imbattersi inaspettatamente anche nel gruppo di eroi protagonisti.

Dopo la pausa programmata e annunciata da VVVVid per la prossima settimana, la stagione inizierà ad entrare davvero nel vivo. Per fare ciò però è necessario che My Hero Academia stagione 4 introduca anche tutti gli altri membri dello Shie Hassaikai, l'organizzazione di Overhaul. Le pagine di Weekly Shonen Jump, con i leak di oggi 30 ottobre, hanno mostrato quali sono questi criminali della Yakuza che entreranno a far parte dello schieramento nemico.

Deidoro Sakaki sarà doppiato da Kouji Takahashi

Shin Nemoto sarà doppiato da Takayuki Masuda

Hekiji Tengai sarà doppiato da Jun Miyamoto

Kendo Rappa sarà doppiato da Shohei Kajikawa

Joi Irinaka sarà doppiato da Yasuhiro Mamiya

Hari Kurono sarà doppiato da Natakumi Asahi

Rikiya sarà doppiato da Hiroaki Okuda

Soramitsu sarà doppiato da Kengo Tsuji

Yu sarà doppiato da Kenichirou Matsuda

Toya sarà doppiato da KENN

Questo è l'elenco di personaggi e doppiatori che comporranno i dieci membri di spicco del nuovo gruppo di criminali introdotti nell'anime di My Hero Academia. In calce potete osservare il primo design accurato di questi personaggi che si opporranno alle gesta di Izuku Midoriya e degli altri hero.