My Hero Academia, 4 personaggi che sono stati trascurati e che avrebbero meritato di più

Mentre la fanbase di My Hero Academia è preoccupata per il destino di Deku, ci sono personaggi dell'opera che, arrivati ormai alla fine del proprio percorso narrativo, probabilmente non hanno ricevuto la giusta attenzione. Quali sono le figure di My Hero Academia che necessitavano di un maggior riguardo? Occhio agli spoiler che seguiranno!

Ochako Uraraka

Ochaco è uno dei personaggi più sprecati di My Hero Academia. Introdotta con una premessa interessante e messa al centro di un toccante scontro con Bakugo nell'arco del Festival Sportivo, la giovane eroina è stata lentamente messa in secondo piano, sparendo quasi del tutto dalla narrazione, per poi tornare in scena solo nei momenti di rivalità con Himiko Toga, neanche troppo valorizzata.

Fumikage Tokoyami

Fumikage è il possessore di uno dei Quirk più affascinanti di My Hero Academia: Dark Shadow. Si tratta di un eroe molto amato dai fan per personalità, abilità e design, ma la sua crescita, dal punto di vista emotivo e in quanto combattente, non è ben tratteggiata all'interno del manga. Pur controllando un potere senziente, difficilissimo da gestire, i suoi problemi con esso sono stati risolti all'improvviso, senza dare il giusto peso al processo. Inoltre, Fumikage ha influenzato poco la storia dell'opera e le diverse sottotrame presentate, risultando purtroppo un personaggio di mero contorno.

Spinner

Anche se Kohei Horikoshi ha dato grande spazio ai Villain in My Hero Academia, Spinner rappresenta una triste eccezione. Presentato come una sorta di erede degli ideali di Stain, questo personaggio viene esplorato davvero poco nell'arco di tutto il manga e, anche se sembra essere il miglior amico di Shigaraki Tomura, non ha uno sviluppo tale da empatizzare con lui. Anche quando trova la sua fine, durante l'arco della Guerra, non riesce mai a brillare fino all'ultimo secondo, finendo presto nel dimenticatoio.

Tenya Iida

Tenya ha avuto grande rilevanza fino alla fine dell'arco di Stain, quando cercava di vendicare suo fratello. Successivamente, il rappresentante della classe di Deku è stato abbandonato un po' a se stesso, senza più riuscire ad emergere nella storia.