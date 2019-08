My Hero Academia 4, un piccolo assaggio del character design della piccola Eri!

La quarta stagione di My Hero Academia sarà pazzesca, questa frase ormai l'abbiamo sentita e recepita in tantissime salse. Ma il merito del trionfo narrativo in dirittura d'arrivo con il prossimo arco è soprattutto merito dei personaggi che accompagneranno le avventure di Deku.

Mentre aspettiamo con trepidazione la nuova serie scoprendo nuove informazioni sulla produzione dell'anime, nel frattempo i primi spoiler direttamente da Weekly Shonen Jump propongono un assaggio del character design della piccola Eri. La bambina, infatti, sarà un elemento cardine della saga che debutterà ad ottobre con la quarta parte di My Hero Academia, nonché il principale motivo per cui gli spoiler parlano di una stagione "più cupa" rispetto al solito.

Dopotutto, Deku non avrà più a che fare solamente con la League of Villain, ma una organizzazione criminale tanto peggiore farà la sua comparsa a ostacolare il sogno di Midoriya. Parliamo della Mafia, in chiave action di un mondo supereroistico, in cui non mancheranno scene di pura crudeltà. Senza alcun dubbio, dunque, quella che sta per iniziare è sicuramente la saga più complessa ideata da Kohei Horikoshi, ma anche la più profonda a livello di caratterizzazione del suo protagonista. Fondamentale per un'evoluzione che non vi lascerà del tutto indifferenti fino alla fine.

